NOVELDA CF 0-2 CD ALCOYANO Este Alcoyano parece invencible El Alcoyano consigue la octava victoria consecutiva y agranda aún más la distancia respecto al segundo clasificado. El resultado final fue Novelda 0-2 Alcoyano –marcaron Acevedo y Fran Machado para los visitantes. sábado, 12 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp En la primera mitad del partido el CD Alcoyano se mostró muy serio tanto en defensa como en ataque. En el minuto tres de partido los blanquiazules se adelantaban en el marcador por medio de Acevedo tras un saque de puerta de Jose Juan. Tras esto el control del partido cayó del lado de los visitantes que tuvieron ocasiones para agrandar la distancia en el luminoso, primero por parte de Moltó con un tiro cruzado que se fue fuera, después por medio de Pau Franch que no decidió bien y paró el portero local y por último por parte de Fran Machado que casi marca tras un centro de Pau Franch. En la segunda parte el CD Alcoyano bajo un punto el ritmo del partido, en parte por culpa del cansancio físico. Para intentar poner más intensidad al partido Vicente Parras hizo dos cambios primero salía Pau Franch, que lleva arrastrando molestias varios partidos, y entraba Oscar Díaz y después Ruba entraba para dar descanso a Moltó. Tras esto, los blanquiazules pusieron una marcha más y marcaron el segundo gol, Ruba se iba por línea de fondo y le ponía un balón a Fran Machado que marcó el segundo. El Novelda CF tuvo la oportunidad de marcar un gol que pusiera en aprietos al Deportivo en el minuto 86, un disparo de Iván que se fue al palo. Próximo partido de liga el domingo a las 18:00 contra el CD Acero desde las 17:45 en Carrusel Deportivo Alcoy. Respecto al partido de copa, en Radio Alcoy les contaremos si prospera el recurso del CD Alcoyano y finalmente pasa a la siguiente ronda de la Copa Federación o si cae eliminado del torneo.