HÉRCULES B 1-3 ALCOYANO Este Alcoyano rompe récords El Alcoyano iguala su récord histórico ganando al Hércules “B” 1-3- marcó Abde para los locales y Jony, Oscar Díaz y Navarro para los visitantes sábado, 26 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El CD Alcoyano hizo un partido bastante gris sobre todo en ataque donde los de arriba no estuvieron muy acertados, además, el filial herculano hizo una gran cobertura defensiva a Ruba. En los primeros compases del partido no hubo un gran dominador del balón y ninguno de los dos equipos se acercaron a la portería contraria, pero el Alcoyano se adelantaba en el primer disparo a puerta que hacía, Jony marcaba tras un córner sacado por Acevedo. Garcés salió lesionado del campo y entró Pablo Carbonell, moviendo a Navarro desde el lateral al puesto central. La segunda mitad empezó con el filial acechando la portería de Jose Juan, que tuvo que hacer una gran parada para evitar el empate. En la jugada siguiente el Hércules “B” manda el balón al travesaño. Cuando peor lo estaba pasando el CD Alcoyano apareció Oscar Díaz para poner el 0-2 en el marcador en un disparo de falta. Parras decidía mover ficha entraba Fran Machado para dar descanso a Acevedo. El Hércules “B” recortaba distancias por medio Abde. Y a los diez minutos el CD Alcoyano respondía al gol con otro gol, también a balón parado, Navarro hacía el tercer gol tras un saque de esquina sacado por Oscar Díaz. El técnico visitante hizo el tercer y último cambio salía Pau Franch para dar entrada a Juli. El CD Alcoyano consiguió la décima victoria consecutiva igualando la racha de los años 50. Próximo partido el domingo en El Collao a las 17:00 contra el Villarreal “C”.