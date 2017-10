The examples populate this alert with dummy content

PATIN ALCODIAM “Este años tenemos cosas que no teníamos antes” La Ok Liga de hockey sobre patines comienza el fin próximo fin de semana con un Patín Alcodiam Salesianos venido a más – El debut será en Lleida- Punset y Tutti, en Ser Deportivos martes, 03 de octubre de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (03/10/2017) El entrenador del Patín Alcodiam, Sergi Punset y el jugador Tutti, han estado en Ser Deportivos para hablarnos del inminente inicio de la Ok Liga. El fin de semana comienza una nueva temporada en un de las mejores ligas del mundo. Sergi Punset ha hablado de la pretemporada, de los nuevos y ha sido muy crítico con la Federación y algunos clubs que les culpa de que el hockey patines no esté equiparado al fútbol sala u otros deportes minoritarios. El jugador Tutti Baieli, nos habla también del gran ambiente del vestuario y de cómo ve la temporada el jugador argentino. No te pierdas la entrevista que han ofrecido a Radio Alcoy en Ser Deportivos.