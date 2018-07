The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "Este campamento hace pensar el resto del año" El campamento benéfico Esplai lleva 40 años ofreciendo una opción vacacional a 80 niños sin recursos lunes, 16 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (16/07/2018) El campamento benéfico Esplai, que organiza desde hace 40 años el colectivo de salesianos cooperadores, se celebrará del 17 al 25 de agosto en el albergue Don Bosco. Julio Martínez, uno de los organizadores y Nereida Grau, monitora, han explicado este lunes en Hoy por Hoy Alcoy las características de esta iniciativa y la oportunidad que supone para que 80 niños sin recursos puedan disfrutar del verano en un ambiente de compañerismo alegre sano y responsable. “Este campamento te hace pensar el resto del año”, ha expresado Nereida Grau.