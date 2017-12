The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "Este libro ha sido un reto" Ramón Climent presenta Don Fernando, con el que repasa la trayectoria del pintor Cabrera a través de una entrevista imaginaria jueves, 14 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (14/12/2017) El periodista Ramón Climent Vaello ha dedicado los 8 últimos años a la vida y obra de Fernando Cabrera Gisbert. Con la colaboración de su esposa, Rosana, ha gestado Don Fernando, el libro con el que traza el recorrido por la vida y la obra del célebre pintor local. En Hoy por Hoy Alcoy avanza este jueves algunos de los detalles del libros. Entre ellos el sorprendente formato. "He hecho una entrevista imaginaria. Ha sido un reto". Don Fernando abarca 308 páginas, con 70 reproducciones de cuadros y 190 fotografías.