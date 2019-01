The examples populate this alert with dummy content

MUNICIPALES Estefanía Blanes deja la política local y se centra en la autonómica La portavoz de Guanyar Alcoi ha sido presentada, de manera oficial, como cabeza de lista por Alicante de EUPV miércoles, 09 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (09/01/2019) Estefanía Blanes, anterior candidata y portavoz de Guanyar Alcoi, deja la política local y se centra en la autonómica. Ha sido presentada de manera oficial, por la coordinadora de Esquerra Unida del País Valencià, Rosa Pérez Garijo, como cabeza de lista por Alicante a las Cortes Valencianas. "Alcoy perderá una gran concejal y las Cortes Valencianas ganarán una gran diputada. Pensando en el municipalismo es importante llevar las reivindicación de las localidades de las comarcas a las Cortes Valencianas". La portavoz de Guanyar Alcoi ha manifestado su voluntad por continuar colaborando con la plataforma pero descarta, "por honestidad", estar en los puestos de cabeza de la lista a las municipales. "Si tengo que dedicarme al proyecto autonómico creo que es el momento de que no esté en la lista municipal porque sería engañar a la gente. Es una decisión que me ha costado de tomar pero una vez decidido he de seguir adelante". Esquerra Unida ha convocado una asamblea para la semana próxima en la que se debatirá el calendario y elaboración de la candidatura a las próximas municipales junto a Podem.