The examples populate this alert with dummy content

ARREL "Estem igualant les oportunitats de tots els veïns de la comarca" El president de la Mancomunitat de L'Alcoià i El Comtat, Manuel Gomicia, avança els objectius de l'òrgan en l'últim any de legislatura viernes, 28 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Arrel (26/09/2018) Manuel Gomicia, al capdavant de la Mancomunitat de L'Alcoià i El Comtat des del 2015, destaca que l'òrgan comarcal està ampliant serveis amb l'objectiu d'igualar les oportunitats a tots els veïns, ja visquen en grans localitats o en xicotets pobles. Gomicia avança els objectius de l'últim exercici de la legislatura i fa balanç dels últims anys de gestió.