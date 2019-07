The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA Estepa pide a Conselleria mayor financiamiento para TAPIS y Respir La alcaldesa contestana pide más ayuda del consell para dos entidades que se ocupan principalmente de personas con enfermedades mentales o alzheimer miércoles, 31 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (31/07/2019) La alcaldesa de Cocentaina ha pedido un mayor financiamiento para los servicios de TAPIS y Respir en una reunión realizada con la Conselleria de Servicios Sociales y Autonomía Personal. También se ha pedido que estas entidades, que se ocupan principalmente de personas con enfermedades mentales, dificultad en su autonomía o con alzheimer o patologías asociadas, principalemente, estén dentro del catálogo de servicios homologados para personas con dependencia. Mireia Estepa, alcaldesa y también concejal de Bienestar Social, se ha reunido con Aurelio Carrión, subdirector general de esta conselleria, y con Marian Vilanova, subdirectora general de personas con discapacidad. Ha estado acompañada por personal de ambas entidades, Tapis y Respir y otros representantes municipales. Para Estepa la reunión fue muy productiva y importante, dado que estos dos servicios son gratuitos para sus usuarios y es el Ayuntamiento contestano el que costea los más de 133.000 euros que genera de gasto, con una subvención de Conselleria que no llega al 10%.