DEPORTE URBANO “Esto no se ha visto en Alcoy a este nivel” El sábado tendrá lugar en la “pista roja” de Cervantes la primera edición de las jornadas urbanas -Skate, Scooter, Streat Workout, Bmx, Batalla mc´s y mucho más miércoles, 25 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (25/10/2017) El deporte urbano se adueñará de la calle el sábado. En la parte baja de la zona de Cervantes, “pista roja” y alrededores, se disputará la primera edición de las jornadas de deporte urbano que organiza la Concejalía de Deportes y la empresa Outdoor. Skate, Scooter, Streat Workout, Bmx, Batalla mc´s ( raperos ) y mucho más, se reunirá en un espectacular programa que comenzará a las 10.00 horas y terminará aproximadamente sobre las 20.00 horas. Los mejores competidores de toda España estarán en Alcoy ya que los premio en metálico son un gran reclamo. Hoy en Ser Deportivos, hemos tenido como invitados a organizadores del evento para que nos cuenten todos los detalles de cada una de las modalidades. El objetivo es que el público en general sepa de qué deportes se tratan ya que son muy vistosos cara al público, y en Alcoy es la primera vez que se hará una competición de estas características a este alto nivel. Lo han explicado Alberto Belda, Paco Alfaro y Víctor Bernabeu.