The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS "Esto ya es una gran familia" El club Ciudad de Alcoy de la mano de Pepe Aroca, Juli y Juanmi Sancho, visitan Ser Deportivos para habar del club, proyectos y mucho más miércoles, 03 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (03/01/2018) El Club Ciudad de Alcoy nació hace una año y medio y ya está consolidado. Hoy visita Radio Alcoy Juli, Pepe Aroca y Juanmi Sancho, tres de los fundadores del club, acompañados del alevín Nicolás. Nos hablan de sus proyectos y todo lo que tienen previsto para el 2018, y muchas cosas más. No te pierdas todo lo que dicen en el progrma de hoy.