NO SEGUIRÁ EN EL ALCOYANO “Estoy muy agradecido por el cariño de la afición” Álvaro García se despide de la afición en Ser Deportivos – El jugador de La Romana no seguirá en el Alcoyano viernes, 08 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (08/06/2018) Álvaro García anunció en las redes sociales que no seguirá en el Alcoyano. El futbolista lo hizo a través de una carta muy emotiva agradeciendo a la afición el trato y el cariño que ha recibido en las dos etapas en las que ha estado en el Alcoyano. El futbolista, natural de La Romana, llegó al Alcoyano desde la Tercera División, en aquel momento, Toni Torres le fichó procedente del Novelda. La apuesta funcionó ya que fue héroe del ascenso a Segunda División. Destaca, además de lo deportivo, el carácter humilde y trabajador de Álvaro García le ha llevado a ser uno de los jugadores más queridos siempre que ha estado en el Alcoyano. Con el jugador hablamos en Ser Deportivos, asegura que la situación en normal en el fútbol y se despide de la afición del Alcoyano a través de Radio Alcoy.