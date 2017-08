The examples populate this alert with dummy content

PRESENTACIÓN “Estoy muy feliz de estar acá” José Miguel Cubero, internacional costarricense, ha sido presentado como jugador del CD Alcoyano viernes, 04 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (04/08/2017) El fichaje de José Miguel Cubero por el Club Deportivo Alcoyano ha tenido muchísimo repercusión, debido a que el costarricense ha sido internacional en 49 ocasiones con la selección de su país, Costa Rica. El futbolista ‘tico’ ha sido presentado en las instalaciones de Aceitunas El Serpis. El presidente del CD Alcoyano, Juan Serrano, ha señalado que “es un honor para mí presentar a un jugador de las características de Cubero. Es la primera vez que presento a un futbolista que ha sido 49 veces internacional con su país. Este hecho va a formar parte de la historia del Alcoyano”. Serrano ha hablado sobre Cubero refiriéndose a que está convencido de que viene “con unas ganas enormes de meter la cabeza en el fútbol europeo y en este caso en el español, es una oportunidad que te va a brindar el Alcoyano”. El presidente de la entidad blanquiazul ha contado parte de la historia del Alcoyano para que los posibles espectadores de Costa Rica lo supieran, como que el Alcoyano ha estado “cuatro temporadas en 1ª División, quedando en una ocasión por delante del Real Madrid”. Ha añadido que “no somos un club de talonario, pero el Alcoyano tiene algo especial”. En cuanto a las características de Cubero como futbolista, el presidente ha precisado que “su personalidad está en el campo, se denota la clase que tiene y sé que va a aportar mucho”. José Miguel Cubero ha agradecido las palabras de Juan Serrano y se ha mostrado “muy contento por todo lo que han regalado estos días, me han tratado muy bien. Desde que estuve hablando con mi representante la posibilidad de venir siempre me habló de que era un grupo como una familia, que sacaban fuerzas en algunos momentos de donde no se tienen. Mi último equipo en Costa Rica, el Herediano, es así, y siempre he soñado estar en Europa en algo similar”. Sus objetivos como blanquiazul son “aportar, todo lo que tengo, mi experiencia, junto a mis compañeros que son grandes jugadores, para tratar de ascender”. “Me siento bien, porque me han tratado como una familia, estoy muy feliz de estar acá”, ha asegurado Cubero, quien ha explicado que “en algún momento estuvimos barajando la opción de ir a otro club pero, yo siempre pienso en algo grupal antes que en lo personal, cuando te enfocas en lo grupal lo demás viene de la mano, mi carrera futbolística ha sido así, y el Alcoyano es así”.