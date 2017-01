escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (30/01/2017)

Después de que se esfumase el sueño de alcanzar el liderato asaltando el Mini Estadi, el míster del Alcoyano, Toni Seligrat, habló en sala de prensa asegurando que los jugadores del Barça B “se han escapado vivos por los pelos, pero tampoco les hemos regalado nada. Lo que más me fastidia es que no sé si ha sido falta o no, mis jugadores dicen que no ha sido. Además me fastidia porque venimos de perder en Cornellà con un penalti que no era penalti, y ahora una falta que no es falta. Esto es largo y espero que se compense. Creo que hoy hemos hecho un partido para ganar. No hemos concedido al Barça B nada, no han hecho jugadas combinativas, han conseguido dos disparos pero desde fuera del área. Hoy hemos perdido dos puntos en lugar de sumar uno, de cara a los 38 partidos hemos sumado uno. Tenemos el gol average a favor y hemos visto que el Alcoyano puede ganar a cualquier equipo”. Por otra parte, el míster es consciente de la dificultad que conlleva enfrentarse al filial blaugrana y más en su casa. “Lo normal es venir aquí y que el Barça B gane. Nosotros teníamos que dar un nivel altísimo sin pelota y lo hemos tenido, ofensivamente les hemos hecho `pupa´, la suficiente como para marcar algún gol más. Al final la pelota parada ha decidido el partido, pero es al final y te vas con cara de tonto”, afirmó el técnico valenciano.

En cuanto a su equipo, se mostró más que satisfecho con la actuación de sus jugadores, “hemos hecho lo que veníamos a hacer, de hoy no estoy contento porque creo que merecíamos más, pero nos tiene que servir para saber que si vamos a ganar a cualquier campo podemos hacerlo, estoy muy orgulloso de los jugadores”.

David Torres, autor del gol blanquiazul, aseguró que “la sensación es que se nos escapado dos puntos, hemos hecho un gran partido. Creo que sobre todo en la segunda parte el equipo ha estado a un nivel espectacular. En todo momento hemos sido dueños y señores del partido, hemos tenido varias ocasiones de meter gol, antes y después de mi gol”. En cuanto a la jugada que el árbitro pita como falta al borde del área de Bañuz y que se convirtió en el gol del empate, el delantero explica que sus compañeros “dicen que es un choque fortuito, que no ha habido falta en ningún momento. En las últimas dos salidas los árbitros nos han perjudicado”. A pesar de todo ello la parte positiva es que “sumamos un punto aquí, un campo muy difícil, donde pocos equipos han podido sacar algo bueno aquí. Tenemos el gol average a favor que en caso de empate lo tendríamos ganado, todavía es pronto, estamos en la jornada 23, lo estamos haciendo bien y hay que seguir así”.

Tomás Ruso también habló tras el partido indicando que “ha sido una lástima después de todo el trabajo realizado durante el partido, pero muy contentos por el trabajo realizado”. En cuanto a la jugada del gol del filial blaugrana explicó que él estuvo “cerca y yo creo que no ha sido falta, pero el árbitro lo ha decidido así”. El defensa señala que fueron al Mini Estadi “con la intención de sacar algo positivo. Sabíamos que iba a ser muy complicado, al final lástima ese gol, pero la lectura del partido tiene que ser positiva. Hemos venido con el partido muy trabajado. El bloque ha estado junto, luchando hasta el final. Por ocasiones claras de gol las hemos tenido nosotros, creo que nos hemos merecido más”. Y concluyó su intervención alabando a la hinchada blanquiazul, “es un gusto tener esta afición. Darle las gracias a los que se han desplazado, y a los que nos han seguido desde casa, que seguro que han sufrido igual o más que nosotros. Ahora pedirles que suban al próximo partido, que les necesitamos”.