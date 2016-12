The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO “Estoy muy orgulloso de mi equipo y de mi afición” El entrenador del Alcoyano, Toni Seligrat, habló tras el partido ante el Atlético Baleares en rueda de prensa para valorar el encuentro y también la primera vuelta en la que su equipo ha acabado en segunda posición en la tabla lunes, 19 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (19/12/2016) Diez victorias, siete empates y dos derrotas, segundo puesto con 37 puntos, a dos del líder, esa es la realidad del Deportivo Alcoyano tras firmar el empate a 1 ante el Atlético Baleares que cerraba la primera vuelta. Tras el encuentro frente el equipo insular Toni Seligrat, habló en sala de prensa indicando que “creo que el Alcoyano se ha adaptado a las circunstancias y ha hecho un partido tremendo, creo que el fútbol no ha sido hoy justo con nosotros. Creo que el Alcoyano, menos en el resultado, ha superado al Baleares, en prácticamente todos los aspectos”. A pesar de no haber logrado la victoria, el míster asegura estar “muy orgulloso de mi equipo y de mi afición, es de esos días en los que no ganas pero dices, qué contento estoy. Se ha visto un equipo que quería ganar, con garra, espíritu de lucha, compromiso…y una afición que con la que ha caído ha venido, ha animado, ha chillado…”. En cuanto a un balance de la primera vuelta, el técnico valenciano explica que considera que han “dado un nivel altísimo. No se le puede pedir más ni al equipo, ni al club ni a la afición, dentro de nuestras posibilidades estamos dando lo máximo”. Durante muchos minutos Miguel Bañuz, segundo portero del Alcoyano, estuvo calentando y Seligrat explicó que se debía a que Marc Martínez tenía molestias, “había estado parado toda la semana para poder jugar pero a medida que iba pasando el partido sentía más molestias y no podía sacar de portería”. El autor del gol blanquiazul, Jony Ñiguez, también pasó por sala de prensa y afirmó que “teníamos delante un partido con una dificultad máxima, tanto por el estado del terreno de juego como por el equipo que teníamos enfrente, sí que es cierto que nos hemos puesto por delante y sabíamos de lo bueno que era ponerse por delante. Después ha sido una pena el gol encajado pero me quedo con el trabajo del equipo y con que hemos dado todo lo que hemos podido” y añade que “sabíamos del potencial y de la calidad del Baleares, pero el clima también ha condicionado bastante. Es digno de admirar el trabajo que hecho el equipo”. En los últimos minutos del encuentro el Alcoyano dominó por completo, “todos deseábamos la victoria y hemos puesto toda la carne en el asador para conseguirla”, asegura el jugador ilicitano. Y respecto a su tanto, explica que “era un gol especial, se lo dedico a mi hijo, y por la circunstancia de que mis hermanos también habían marcado. Hubiese sido una alegría completa si hubiésemos ganado”. En cuanto a la primera vuelta, el centro campista hace un “balance magnifico, el equipo ha demostrado que está preparado para competir con los máximos rivales. Sí que es cierto que estamos en el punto de inflexión de irnos de vacaciones, estar con la familia, pero queda una segunda vuelta muy complicada y que tendremos que luchar cada partido con los tres puntos con la máxima dificultad”. Tomás Ruso también pasó por sala de prensa explicando lo que pasó con el gol del Baleares. “No he podido contactar bien con el balón, se ha frenado un poquito, desgraciadamente le ha caído al delantero y ha definido bien”, tras el gol, el defensa explica que “te quieres resarcir del error, ayudar al grupo, porque creo que a pesar del error nos merecíamos cerrar la primera vuelta ganando en casa”. El defensa explica que “conseguir ser campeón de invierno no te garantiza ascender, pero sí que es verdad que teníamos un extra de motivación es acabar primeros”. Pero hace una gran valoración de la primera vuelta y destaca que “los números que hemos sacado en casa han sido extraordinarios. A Ruso le ha tocado jugar con varios compañeros en el centro de la defensa debido a las bajas y señala que “tienes total seguridad en el compañeros que tengas al lado, el que juegue lo va a hacer bien”. Y en cuanto a las vacaciones navideñas, concluye explicando que van bien para “desconectar un poco del fútbol, recuperar a compañeros y a los que tenemos acumulación de partidos descansar y recargar pilas”. El fútbol volverá a El Collao el domingo 8 de enero a las 11 y media de la mañana ante el Mallorca B, el que no estará para ese encuentro es el defensa Tomás Ruso por acumulación de tarjetas. Además, tras estas vacaciones estaremos pendientes de la evolución de la enfermería del Alcoyano en la que están Mario Fuentes, Jorge Devesa y Fran Miranda, aunque tras el encuentro el míster explicó que Mario Arques pidió el cambio por molestias y también estuvo calentando Miguel Bañuz, portero suplente del Alcoyano porque Marc Martínez también sufre algunas molestias.