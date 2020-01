The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO “Estoy ante una gran oportunidad” El portero Nacho Faus es nuestro invitado en “El café del Alcoyano” desde Premium Sport Café jueves, 09 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (09/01/2020) Nacho Faus es portero del Alcoyano juvenil, pero con la lesión de Palopa, actualmente también está en el banquillo del primer equipo. Una indisposición de José Juan, le llevó a debutar ante el Ilicitano con victoria y puerta a cero. Nacho, ha pasado también por la cantera del Alcoyano y Valencia donde jugó en juveniles y en diferentes torneos internacionales con el cuadro “ché”. Nacho también pasó esta misma temporada por el Beniganim, próximo rival del Alcoyano y último partido que estará en el banquillo, porque emprende una nueva aventura en Estados Unidos. Allí jugará en el equipo de la Universidad y estudiará durante 4 años la carrera de CAF. Hoy nos cuenta todas estas experiencias en Ser Deportivos desde Premium Sport Café.