Estrena mundial a Alcoi

Alcoi va ser el lloc on per primera vegada un instrument del barroc ja en desús, el baríton, va ser utilitzat en un concert de jazz. Matt Baker és una de les 20 persones que sap tocar este difícil instrument i amb Baptiste Bailly van fer una actuació en el Jazz Club El Mussol en la qual van adaptar el baríton a les seues composicions.

El baríton era un dels instruments preferits per Haydn, però més tard va caure en l'oblit. El contrabaixista Matt Baker, membre de l'Orquestra del Palau de les Arts, l'havia recuperat per a la música clàssica. És un dels pocs músics que coneix a fons l'instrument que està considerat com un dels més difícils de tocar. Ara l'ha adaptat al jazz i ha sonat per primera vegada en el món fora de l'entorn clàssic.

Ha sigut en els concerts de Jazz Club El Mussol, en la Cafeteria Casablanca, on el baríton ha canviat de registres. Després d'un any investigant com acoblar l'instrument al jazz, el pianista Baptiste Bailly i Matt Baker van decidir amoldar-lo a les seues composicions. Set temes va tocar Baker amb el baríton, tots d'ell i Bailly excepte una peça d'Anouar Brahem. El repte va tindre una bona resposta del públic que va premiar amb aplaudiments l'arriscada iniciativa.

Després de l'estrena, el baríton ha passat del barroc al jazz, un jazz sobretot líric i melòdic, i enceta un nou recorregut. Baker i Bailly es mostraven satisfets del resultat i ja pensen en traure-li més partit a este instrument que aporta una gran varietat de sons.

El concert també va coincidir amb una altra efemèride, el programa de ràdio número 100 de Jazz Club el Mussol, que va començar en desembre de l'any 2014. El programa es pot escoltar en radioalcoy.com, en la secció de podcasts.