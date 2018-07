The examples populate this alert with dummy content

POLÍTICA EU acusa a Climent de mentir sobre la ruptura del pacto en Muro La coalición sostiene que el verdadero objetivo de Compromís era gobernar en solitario lunes, 16 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (13/07/2018) Esquerra Unida del País Valencià asegura que el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, “miente” para justificar la ruptura del pacto por el que la coalición y Compromís gobernaban el Ayuntamiento de Muro. El secretario de Organización de Esquerra Unida, Sergi Rodríguez, ha defendido la labor de sus concejales en Muro, acusados por Climent de filtrar información al Partido Popular para dañar a la alcaldesa, Jacqueline Cerdà. Rodríguez ha asegurado que los datos sobre los problemas en la red de agua de los barracones de El Bracal, uno de los motivos de la ruptura, los aportó Esquerra Unida durante una comisión informativa. “EU cumple con la transparencia y la honestidad, sin esconder información solicitada por la oposición o por cualquier ciudadano”, ha señalado. El dirigente de la coalición rechaza las insinuaciones de “pinza” entre EU y el Partido Popular. “El ADN de Esquerra Unida es muy diferente al del Bloc, la opción más de derechas de Compromís a la que pertenecen Jacqueline Cerdà y Rafael Climent, y que no ha tenido problemas en dejar alcaldías valencianas al PP”, subraya. Para Rodríguez, con la ruptura del pacto “de manera unilateral”, Compromís ha buscado gobernar en solitario. “Durante los dos años de Alcaldía de EU, y pese a los desencuentros, se cumplió el pacto. Pero en cuanto la vara de mando pasó a Compromís, ejecutó la traición al pacto”, manifiesta. A juicio del secretario de Organización de EU, “Compromís no es de fiar: pone los intereses de partido por encima de los de los ciudadanos, porque querer gobernar con cuatro concejales perjudica gravemente la gestión de Muro”.