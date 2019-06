The examples populate this alert with dummy content

COMARCA EU gana la Alcaldía de Muro con el apoyo de PP y Ciudadanos El nuevo alcalde, Gabriel Tomás, anuncia que va a intentar crear un gobierno de concentración sábado, 15 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp PP y Ciudadanos han dado la sorpresa en Muro al apoyar a EU y convertir a Gabriel Tomás en alcalde de este municipio de El Comtat. Compromís, con 4 ediles, se perfilaba para seguir al frente de la Alcaldía pero los 4 votos del PP, los dos de EU y el del único edil de la formación naranja han dado un vuelco a la situación. El PSOE se ha abstenido. El nuevo primer edil ha anunciado que va a intentar que se cree un gobierno de concentración. Compromís, a través de un comunicado, ha indicado que “queremos, en primer lugar, asumir el lugar que los políticos nos han puesto y no el pueblo: estar en la oposición” al tiempo que han significado que “está muy claro que la derecha quería gobernar en el ayuntamiento para poner por delante sus propios intereses y no los del pueblo. Y está más que claro que EU quería la alcaldía por encima de todo y de todos”. La formación nacionalista ya ha anunciado que “haremos una oposición responsable, dinámica y sin demagogias”. En Ibi, Rafael Serralta comienza su segundo mandato como primer edil en la villa juguetera y la socialista Mireia Estepa también repite al frente de la Alcaldía de Cocentaina. Humi Guill, del PSOE, y Josep Sempere, de Compromís, también inician su segunda legislatura como alcaldes de Onil y Banyeres, respectivamente. Y Antonio Bernabéu, de Ciudadanos, estará otros cuatro años más al frente de la Alcaldía de Castalla tras obtener el apoyo del PP.