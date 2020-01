The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA Eugenia Miguel pren el relleu de Mariona Carbonell al front de la Fira de Tots Sants L'alcaldessa Mireia Estepa ha donat les gràcies a Carbonell per la seua tasca i té tota la confiànça en que Miguel continue en la mateixa línia de la seua predecessora miércoles, 15 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (15/01/2020) Eugenia Miguel ha pres possessió de la regidoria de la Fira de Tots Sants de Cocentaina. La nova regidora pren el relleu de Mariona Carbonell. Miguel afegeix la delegació de Fira a les que ja ocupa de Medi Ambient i Urbanisme, mentre que Carbonell seguirà centrada en Obres i Serveis, Hisenda i Indústria. Totes dos regidores, Carbonell i Miguel, han valorat aquest canvi de forma positiva. L’alcaldessa Mireia Estepa ha agraït el treball que qualifica d’ impecable per part de Carbonell al capdavant de la Fira, mentre que defineix a Miguel com una gran professional i ha explicat que seguirà aquesta tasca de la seua antecessora, adaptant les novetats al temps que es mantenen les arrels. Seguint amb la Fira, l’Ajuntament de Cocentaina ja és oficialment membre de l’Associació de Fires Espanyoles per la Fira de Tots Sants. La Junta Directiva d’aquesta institució es va reunir el 17 de desembre en IFEMA a Madrid i va donar la benvinguda a dos nous socis, l’Ajuntament de Cocentaina, com a soci organitzador i a Publiservic Canàries, com a membre col·laborador. D’aquesta forma l’AFE totalitza 27 membres entre socis organitzadors i col·laboradors. Mariona Carbonell, abans de deixar el càrrec, ha recordat la importància d'estar en aquesta associació que es reunirà coincidint amb la celebració de FITUR. L’Associació de Fires Espanyoles és una entitat sense ànim de lucre creada en 1964 i que sumava en el 2019 un total de 690 esdeveniments organitzats per part dels seus membres, en la seua majoria fires comercials i congressos.