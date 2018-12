The examples populate this alert with dummy content

CUMBRE EUROPEA Europa anuncia 7,5 millones para la continuidad de programas de digitalización En la cumbre de alcaldes a la que asiste Alcoy para la transformación digital- En su intervención Antoni Francés ha presentado el StreetLab de Entenza y el parque tecnológico de Rodes miércoles, 05 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (05/12/2018) La Comisión Europea anuncia una convocatoria con 7 millones y medio de euros para la realización de programas de digitalización, como el que desarrolla Alcoy. La iniciativa responde a las reivindicaciones de los alcaldes que participan en Bruselas en la cumbre dentro del programa Digital Cities Challenge. Antoni Francés, alcalde de Alcoy ha participado en este encuentro para presentar los proyectos con los que se abordará en la ciudad la transformación digital en el ámbito empresarial e institucional a través del StreetLab de Entenza o el parque tecnológico de Rodes. "La digitalización ya está produciendo grandes cambios organizativos y sociales, y las alcoyanas y alcoyanos tenemos que aprovecharlos para que mejoran nuestra vida y sean una oportunidad de trabajo y crecimiento. Pero no queremos ser sólo una ciudad digital sino ser una una ciudad digital líder puesto que esto nos permitirá tener más oportunidades y encabezar el futuro. " Alcoy es una de las 15 ciudades que participa en esta cumbre de alcaldes de Bruselas para la transformación digital.