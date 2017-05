The examples populate this alert with dummy content

AVANCE Europa concede 10 millones para la renovación urbana de Alcoy El proyecto Alcoidemà supera el corte y dispondrá de fondos europeos del plan para el Desarrollo Urbano Sostenible y Urbano lunes, 22 de mayo de 2017 Alcoy dispondrá de 10 millones de euros para poner en marcha la estrategia para el Desarrollo Sostenible y Urbano. La ciudad ha pasado el corte de la segunda convocatoria de este plan y dispondrá de fondos europeos para poner en marcha proyectos que transformen la ciudad.