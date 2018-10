The examples populate this alert with dummy content

EUROKEY CUP U 17 Europa espera a la base del Patín Alcodiam Los 16 mejores equipos juveniles de Europa de hockey sobre patines jugará del 4 al 7 en Blanes – El patín Alcodiam Salesianos, entre ellos miércoles, 03 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (03/10/2018) El equipo juvenil del Patín Alcodiam Salesianos, viaja a Blanes para jugar la Eurokey Cup 2018. Los jugadores sub 17 entrenador por el capitán del primer equipo Pera Canella, disputan por primera vez una de las competiciones internacionales más importantes de su categoría. Una competición muy importante que reúne a los mejores equipo de Europa. “Dieciséis de los mejores equipos de Europa se verán las caras en la próxima Eurockey Cup U17, que se disputará entre el 4 y el 7 de octubre en la Ciutat Esportiva de Blanes. Los participantes proceden de los principales campeonatos nacionales europeos, además del FC Barcelona, que accede como actual campeón de la competición.El campeonato que más participantes aporta es el de Portugal, con los cuatro primeros clasificados: Sporting CP, HC Penafiel, AD Valongo y SL Benfica. Le siguen el español y el italiano, con tres cada uno. Igualada HC, Recam Làser CH Caldes y PAS Alcoy serán los representantes locales, mientras que Follonica Hockey, AFP Giovinazzo y Hockey Bassano lo serán del país transalpino.Soham RHC y Herne Bay RHC, primer y segundo clasificados del campeonato inglés, también formarán parte del torneo. Por último, RSC Uttigen y RSC Cronenberg, campeones de Suiza y Alemania, junto a Biarritz OL, tercer clasificado francés, completan los equipos participantes”, dice la organización de los participantes. El Patín Alcodiam ha quedado encuadrado en el grupo A con el Sporting de Lisboa portugués, Soham de Inglaterra y el Giovinazzo italiano, contra este equipo debutarán el jueves a las 17.15 horas. El viernes dos partidos ,a las 9 de la mañana y a las 17.15 horas, según la clasificación que obtengan, jugarán para quedar entre los 8 primeros o para disputar el noveno al décimo sexto puesto.