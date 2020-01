The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS “Europa está más cerca de lo que creemos” El sábado el club hándbol Muro disputa un triangular envuelto en un proyecto europeo relacionado con valores en el deporte – Un programa realizado desde la empresa Crea 360 miércoles, 08 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (08/01/2020) Ser Deportivos Alcoy se desplaza hasta la empresa Crea 360 de Cocentaina para hablar de un proyecto muy interesante que tiene que ver con los valores en el deporte. El balonmano femenino y concretamente el Club Handbol Muro, junto a Crea 360, han sido lo encargados de explicar el proyecto y de hablar de un deporte minoritario pero muy atractivo con el único equipo de referencia de la comarca de balonmano. Carles Arques y Quino Palací por parte de la empresa y las jugadoras Sofía Hernánadez y Mireia Sara, han sido los protagonistas de este programa. El sábado desde las 17 horas tendrá lugar en el pabellón de Muro, un triangular con equipos importantes de la Comunitat y el evento en sí, donde los asistentes podrán aportar sus ideas para potenciar el juego limpio, la tolerancia y la igualdad. El programa ha sido realizado desde la empresa CREA 360, que nace en el año 2013 con la voluntad de aportar un servicio especializado de consultoría y asistencia técnica a entidades públicas y privadas en materia de Planificación Estratégica, Fondos Europeos, Innovación, Igualdad, Participación Ciudadana, Desarrollo Local, Trabajo en Red y Responsabilidad Social Empresarial. CREA360 ofrece un servicio especializado que hace llegar la innovación y las oportunidades de desarrollo sostenible desde escalas europeas, nacionales o regionales hasta los municipios más pequeños de la Comunidad Valenciana y de España. Está situada en la c/ La Verónica nº 16 de Cocentaina.