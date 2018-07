The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE Europa premia a Aitex por producir colorantes a partir de algas marinas El proyecto Seacolors promueve la reducción de contaminantes en la tintura y estampado de la industria textil lunes, 16 de julio de 2018

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.50 matinal (16/07/2018) La Comisión Europea ha distinguido a Aitex por su proyecto Seacolors, que busca obtener colorantes naturales a partir de algas marinas para sustituir los productos sintéticos en la industria textil. La distinción fue entregada durante la última Semana Verde de la Unión Europea, el mayor evento ecológico de Europa. La investigación ha constatado los beneficios ambientales del uso de micro y macro algas marinas en la industria textil: los colorantes naturales son más fáciles de eliminar en las aguas residuales, ofrecen mayor cantidad de pigmentos y su plantación marina reduce el consumo de suelo de las plantas terrestres. Los técnicos de Aitex han conseguido extraer de las algas pigmentos de cuatro colores: rojo, azul, amarillo y verde, según detalla la investigadora Simona Moldovan. Los colorantes se han aplicado para tinturas y estampaciones sobre algodón y lana. Los estudios han determinado una reducción del impacto gracias al uso de las algas, que producen menos contaminantes tanto en su producción como en su aplicación al textil. Aitex sostiene que las algas, por sus características biológicas y las actuales técnicas de cultivo que se desarrollan en todo el mundo, “se perfilan como un candidato potencial como fuente de colorantes”. Otro de los logros ambientales del proyecto Seacolors es la reutilización de la biomasa generada durante la extracción de colorantes para otras actividades, como la producción de antioxidantes, cosméticos, aplicaciones agrícolas o incluso como ingredientes en alimentos y piensos para animales. “Este proyecto es un ejemplo de economía circular”, precisa Moldovan. El proyecto coordinado por Aitex ha contado con la participación de Produção e Comercialização de algas e seus derivados Lda (AlgaPlus), el Banco Español de Algas- Universidad Las Palmas de Gran Canaria y la Asociación Española de Bioempresas.