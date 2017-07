The examples populate this alert with dummy content

GIMNASIA ARTÍSTICA Eva Balaguer logra el subcampeonato de España La competición se disputó en Valladolid y varias gimnastas alcoyanas consiguieron grandes resultados jueves, 13 de julio de 2017 La gimnasia artística alcoyana vuelve a estar de enhorabunea, una vez celebrado el Campeonato de España Base en Valladolid, el resultado no pudo ser mejor.



Eva Balaguer se proclamó SUBCAMPEONA DE ESPAÑA en la clasificación GENERAL y SUBCAMPEONA DE ESPAÑA en Barra de Equilibrios en categoría Promogym 3 (104 participantes) después de realizar cuatro ejercicios brillantes.



El tercer podio llegaba de la mano de Laura Mengual, que se proclamaba SUBCAMPEONA DE ESPAÑA EN SALTO en Promogym 2 (111 participantes).



Además resaltamos la clasificación del resto de las gimnastas del Pastoret que también hicieron un gran papel:

- Ana Gómez, en Promogym 3, una de las más jóvenes de esta categoría conseguió la 36ª posición en la clasificación general, destacando su 19ª posición en el aparato de suelo.



- María Miralles, en Promogym 2, obtuvo una destacada 21ª posición en la clasificación general además de la 18ª posición en paralelas.



- Helena Sanjuán, Promogym 2, logró la 25ª posición en la general.



- Inés Sánchez, Promogym 2, quedó en 29ª posición en la general y obtuvo la 5ª posición en salto.



Con esto se cierra el Campeonato de España de Gimnasia Base y se dará paso al Campeonato de España de Niveles en el que tendremos siete representantes del club.