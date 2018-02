The examples populate this alert with dummy content

VILLARREAL B - ALCOYANO Examen para el Alcoyano El Alcoyano se enfrenta al mejor equipo como local – El partido será el domingo a las 12.00 horas y lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy, 1485 de om, App Ser o en esta misma web viernes, 02 de febrero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Villarreal B es el mejor equipo como local, así lo dicen los datos. El filial amarillo entrenado por Miguel Álvarez, ha demostrado ser uno de los mejores equipo de la categoría sin duda alguna. Combinan la calidad con la juventud, futbolistas que muchos de ellos serán muy importantes en el panorama nacional del fútbol. Varios de estos jugadores ya han debutado en el primer equipo, por lo que confirma la calidad que tiene la plantilla. El Alcoyano por su parte no tiene nada que envidiar en números como visitante, puesto que por números, es el segundo mejor equipo del grupo cuando se aleja de El Collao. Para este encuentro Galiana no podrá contar con Eldin que tiene una sobrecarga, mientras que Gato y Mario son duda para el partido. La intención de Galiana es hacer “el mejor partido de la temporada si queremos ganar, es el menor equipo de la categoría y nos va a exigir muchísimo”, aseguró el técnico. El técnico murciano ya cuenta con los jugadores recién llegados, Nieto, que no está al 100% pero no está descartado y el portero Iván Moreno que ambos han sido presentado en El Collao. El árbitro del partido será Carrero Romera del colegio catalán. El encuentro se jugará el domingo a las 12.00 hora y lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy, 1485 de om, aplicación móvil de la Cadena Ser o en esta misma web.