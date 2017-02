The examples populate this alert with dummy content

PRODUCTOLOGÍA Excelencia japonesa en la comarca Toshiba estudia implantar el sistema de desarrollo aplicado por su distribuidor local, consolidado tras dos décadas de actividad, como empresa de asesoramiento tecnológico a negocios de toda la provincia jueves, 23 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (07/02/2017) El modelo de desarrollo y conectividad que Digicopy, distribuidor de Toshiba en Alicante, aplica a sus clientes ha despertado la atención de la multinacional nipona. Tras ser seleccionada como distribuidor de referencia de Toshiba en España, la firma, con sede en Cocentaina, ha recibido la visita de los máximos responsables de proyectos y productos de la tecnológica japonesa: Hideaki Fukaya y Alexander Schule. Hideaki, jefe técnico responsable de diseño de hardware y firmware de la compañía, ha valorado las aportaciones técnicas que los técnicos de Digicopy han reportado a fábrica para la mejora de equipos Toshiba. El alto cargo de Toshiba conoció de primera mano nuevas ideas de desarrollo y conectividad que Digicopy piensa que serían de gran ayuda a los clientes. Alexander Schule, jefe europeo de producto, trabajó en la jornada con el equipo humano de Digicopy. Los técnicos intercambiaron información de producto, mejoras y desarrollo de las innovaciones que saldrán al mercado en el próximo año 2018. En toda España solo Digicopy y GBusiness, de Murcia, han trabajado codo con codo con los delegados de Toshiba. Digicopy nació en 1999 como servicio técnico de Toshiba. Dos décadas después se ha consolidado como empresa de asesoramiento tecnológico y de gestión documental para firmas de toda la provincia. La trayectoria la ha analizado Sergio Abad en Productología.