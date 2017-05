The examples populate this alert with dummy content

ESPACIO ÁGORA Exclusividad, artesanía y ecología al servicio de la innovación Andrea Coderch, responsable de Coba Complements, expone cómo la reutilización de productos textiles para la producción de bolsos le ha valido el premio Emprendeaventura, organizado por el CEEI y la Mancomunidad miércoles, 17 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Espacio Ágora (17/05/2017) Producto exclusivo, artesano y ecológico. Son los tres valores de los bolsos y complementes de Coba Complements, el proyecto ganador del último premio Emprendeaventura, organizado por el CEEI y la Mancomunidad con el apoyo de la asociación de jóvenes empresarios. Andrea Coderch, promotora del proyecto, ha explicado en Radio Alcoy los detalles de la iniciativa iniciada hace tres años y que se basa en la reutilización de material textil. El siguiente reto de Coba Complements es aumentar los canales de distribución a través de puntos especializados para incrementar las ventas.