Éxito de asistencia a la primera de las rutas Voltant Alcoi Han tomado parte 170 personas que se han dividido en dos grupos - Los historiadores Àngel Beneito y Francesc X Blay han actuado como guías del recorrido titulado Espais urbans de la Guerra Civil lunes, 24 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp La primera de las entregas de las ‘10 rutes voltant Alcoi’ ha tenido una amplia asistencia de 170 personas, que se han tenido que dividir en dos grupos. La ruta tenía por nombre ‘Espais urbans de la Guerra Civil’ y ha tenido a los historiadores Àngel Beneito y Francesc X Blay como guías. Se han visitado los refugios de Cervantes y Santo Tomás, además de conocer las distintas huellas que la Guerra Civil dejó en varios edificios de la ciudad. La próxima cita de esta actividad impulsada por el CAEHA, Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueolòigcs, el Museu Arqueològic Camilo Visedo Moltó y el Ayuntamiento será el 29 de marzo y hará un recorrido por la arquitectura modernista con el historiador Jorge Doménech como guía.