The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Expediente al dueño del poni suelto por Alcoy La Policía investiga si el animal sufrió maltrato – Compromís atribuye a la dejadez del Gobierno que la ciudad sea un “zoo descontrolado” miércoles, 14 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (14/06/2017) El Ayuntamiento de Alcoy ha abierto expediente al dueño del poni que se escapó el martes a mediodía y provocó problemas de tráfico por las calles de la ciudad. La Policía investiga si el animal ha sufrido maltrato por parte de su propietario, que ha incumplido diferentes ordenanzas municipales. El animal recorrió puntos de la zona Centro, como la plaça de Dins o el puente de San Jorge, para acabar en el matadero, donde fue interceptado por la Policía Local. El propietario ha incumplido diversas ordenanzas, según ha comunicado el Gobierno municipal y la Policía está investigando si ha habido maltrato animal. Este hecho ha provocado la indignación del portavoz de Compromís, Màrius Ivorra, que achaca a la “permisividad y la dejadez” del Gobierno que el Centro se haya convertido en “un zoo descontrolado de animales”. Según Ivorra, hay caballos dentro de edificios abandonados y perros peligrosos encerrados en viviendas. La gota que colma el vaso es una pelea de gallos en plena calle de San Lorenzo. “Ya hace años que denunciamos el uso de gallos para apuestas ilegales y dónde se estaban realizando, pero no ha servido de nada por la dejadez de las autoridades”, ha manifestado el concejal. Compromís reclama medidas de control para evitar estos hechos que “deterioran la convivencia y la urbanidad de Alcoy”.