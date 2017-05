The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓ Experiència basada en la tradició L'Institut Pare Vitòria amb prop de 90 anys de trajectòria dona a conèixer els seus projectes educatius i les característiques actuals del centre de la mà de professors i alumnes martes, 16 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (16/05/2017)

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (16/05/2017) Radio Alcoy es desplaça a l'Institut Pare Vitòria per donar a conéixer els seus projectes educatius, les característiques del centre, els programes Erasmus i Unesco. És, amb 90 anys de trajectòria, el segon institut més antic de la provincia. Al programa parlem amb professors i alumnes sobre les especialitats que ací es poden cursar, de les previsions d'inscripcions per al curs vinent.



Comencem amb Toni González, director, i Lluís Vidal cap d'estudis. Anna Pascual i Maria Soro, parlem de l'Equip de Mediació amb els alumnes Iñaki Peris i Neus Sanjuan. Tere Botella, la vicedirectora, explica les activitats del centre i Carmen Cortés, coordinadora de Batxillerat dels intercanvis amb altres països amb els alumnes Joan Belenguer, Joao Pereira i Mariola Montava. Vicent Romans, explica els programes UNESCO amb els alumnes Moraima Cabrera, Paula Balaguer i Arnau Mora. Ximo Balaguer, explica com funciona el programa Erasmus i els alumnes Alicia Rubio, Sergio Llopis i Evelyn Rojano expliquen la seua experiència com alumnes de Batxillerat. Toni González tanca amb les dates de admissió i matricula.