HOCKEY SOBRE PATINES Experiencia inolvidable para la base del Patín Alcodiam Quedó en octava posición en la competición europea de Eurokey Cup 2018 disputada en Blanes lunes, 08 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Tras una excelente primera fase donde consiguió dos victorias y una derrota, el equipo dirigido por Pere Canellas, pasó a jugador los octavos de final que le permitían tener opciones de quedar entre los ocho primeros. El conjunto azulgrana no superó la gran calidad de los rivales y terminó octavo en este campeonato europeo que por primera vez disputaron los jóvenes jugadores de la base del Patín Alcodiam Salesianos. El club, orgullos de sus jugadores contó que “entre dieciseis equipos de la èlite europea (Austria, Francia, Italia, Portugal, Suiza, alemania, Inglaterra y España) tres claras victorias, tres derrotas (Benfica, Sporting e Igualada) y una tanda de tiros libres frente al Bassano nos han situado en octavo lugar del europeo. Queremos destacar desde aquí el buen juego de nuestro equipo que ha lidiado contra los dos finalistas del campeonato, Sporting y Benfica, en loscruces anteriores a semifinales y frente a ambos lograron subir tantos al marcador. Enfrentarse al campeón de España, el Igualada, y jugar contra ellos de igual a igual hace que en este club nos sintamos muy orgullosos de nuestros jugadores y su participación en la Eurokey Cup.

Han dejado muy claro que tienen una larga trayectoria por delante.

Felix, Pau, Ivo, Teresa, Javi Verdú,Nico, Iker, Javi Alós y Marc son muy grandes y nos lo han demostrado”, dando la enhorabuena a la plantilla. Tremendo éxito el conseguido por este grupo de jugadores que pretende ser algún día la base del primer equipo.