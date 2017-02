The examples populate this alert with dummy content

PRODUCTOLOGÍA Experiencias para marcas y colegios Sir Agencia se especializa desde Onil en la organización de promociones para empresas y visitas teatralizadas a escolares martes, 14 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (31/01/2017) Dos líneas de negocio presenta Sir Agencia, creada en 2008 en Valencia y desde 2012 ubicada en Onil. En ambas destaca por aportar un valor diferenciador: crear experiencias. Los profesionales de la empresa que dirige Miguel García Vidal trabajan con marcas, para las que preparan actos promocionales en centros comerciales con los que dar a conocer sus productos. Esta actividad la combinan con la organización de eventos para colegios. Solo el año 2016 trabajaron con más de 7.000 niños, a los que proponen aventuras durante la visita a monumentos o museos. García Vidal ofrece en Productología una visión global de su modelo de negocio, atractivo para clientes de toda España.