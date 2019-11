The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Expertos abordarán la economía circular y la transformación digital en el Focus Pyme Representantes de más de 60 empresas asistirán a la jornada que se celebrará este jueves en Àgora martes, 19 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (19/11/2019) Una docena de expertos en economía circular y transformación digital se dan cita este jueves en el Focus Pyme y Emprendimiento que acoge la Sala Àgora desde las 9:30 horas. Entre los expertos que este año acuden a este foro de emprendedores de pequeñas y medianas empresas destaca Nicola Cerantola, fundador de Ecologing, quien hablará de las tendencias de futuro en economía circular y transformación digital. Lo hará ante representantes de más de 60 empresas, que ya estaban inscritos a final de la pasada semana. La previsión es llegar a los 200 de la pasada edición. La directora general de IVACE, Julia Company, entidad que financia esta iniciativa, destaca su importancia. "Siempre hemos celebrado un Focus en Alcoy y lo hemos hecho porque esta comarca es muy dinámica, activa y en la que la industria ha tenido un peso fundamental", indica. En este foro, que cuenta con la colaboración del CEEI-Alcoy-Valencia, también participará Álvaro Valladares, consultor de marketing online y analítica, que hablará sobre la transformación digital. Las ponencias se completan con mesas redondas. Una de ellas analizará casos de éxito y otra contará con representantes de los AITEX y AIJU centrada en las nuevas economías y la circular, con la importancia del reciclaje y la bio economía.