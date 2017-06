The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA Expertos ofrecen en Ágora técnicas de empleo y de gestión de empresa La jornada, organizada como práctica de un curso para mejorar la empleabilidad, incluye la presentación de un colectivo de personas desempleadas mayores de 45 años miércoles, 07 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Espacio Ágora (31/05/2017) El empleo y la innovación en las empresas centran la jornada que la sala Ágora va a acoger este miércoles desde las 9.30 y en la que va a ver la luz la Asociación de Desempleados Mayores de 45 años, que preside Marina Ferrándiz. Es una de las seis alumnas que culminan un curso de gestión administrativa, subvencionado por el Servef, con la organización de una jornada en la que expertos van a ofrecer técnicas de empleabilidad y de mejora de la gestión y la productividad de las compañías. Los contenidos están pensados tanto para empresarios como para personas sin empleo, según detalla otra de las alumnas organizadoras, Marisa Llopis. La apertura de la jornada contará con el alcalde, Antonio Francés, y altos cargos de la administración valenciana, como el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, y la directora general del Ivace, Julia Company.