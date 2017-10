The examples populate this alert with dummy content

SANIDAD Expertos y pacientes analizan las consecuencias sanitarias y sociales del ictus El departamento comarcal de Salud organiza dos mesas redondas (17.00 horas, sala Ágora) con motivo del Día Internacional del Daño Cerebral jueves, 26 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El departamento de Salud conmemora este jueves de forma conjunta el Día Internacional del Daño Cerebral y el Día Mundial del Ictus. El neurólogo y director del hospital Virgen de los Lirios, José Manuel Moltó, moderará la primera mesa de debate, de carácter profesional, sobre el daño cerebral y el ictus como problemas sanitarios, a partir de las cinco de la tarde, en la sala Ágora. La segunda mesa contará con pacientes que hablarán sobre cómo se vive y se hace frente al daño cerebral sobrevenido. El ictus es la causa del 80% de los casos de daño cerebral sobrevenido, unas 400.000 personas en España, y cada año provoca 95.000 nuevos casos.