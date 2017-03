The examples populate this alert with dummy content

CULTURA Explosión de arte en el corazón de Alcoy La filà Almogávares fusiona música y pintura ante numeroso público con su propuesta de 'Art al carrer', a beneficio de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer domingo, 26 de marzo de 2017 Una explosión de arte se produjo este sábado en pleno Centro de Alcoy. El epicentro se localizó en la Plaça de Dins, donde la filà Almogávares organizó Art al carrer, un maratón de actividad creativa que se prolongó hasta la madrugada. Más de 20 artistas plásticas trabajaron en plena calle ante la atenta mirada de cientos de personas durante la mañana. La plaza, convertida en un peculiar Montmartre, se quedó chica para albergar a tanto público y a tanto artista como reunió la filà. Algunos de los artistas vendieron incluso su obra y anunciaron que la recaudación irá destinada a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer, la entidad que recibirá el importe recogido por la venta de camisetas con el cartel del acto. La cantidad total recaudada no ha trascendido, pero el capitán y promotor del evento, Luis Sanus, no escondía su satisfacción. Por la tarde, después de una comida popular, por el escenario de la Plaça de Dins se sucedieron las actuaciones de las principales bandas locales, desde Joea Pask hasta Arthur Caravan.