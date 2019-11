The examples populate this alert with dummy content

ALCOI Exposició de telars per a fabricar teixits de calada Alcoi Industrial organitza aquesta mostra per donar a conèixer als escolars i al públic en general aquest patrimoni i reivindicar el futur museu industrial viernes, 22 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (22/11/2019) La Sala Ramón Castañer del Círculo Industrial d’Alcoi acull l’exposició sobre “telares y elementos para fabricar los tejidos de calada” organitzada per Alcoi Industrial. En ella s’exhibeix telars, molts d’ells cedits per Rafael Julià, que s’utilitzaven a les fàbriques del sector tèxtil. Un recorregut per aquest patrimoni que estan visitant els alumnes de primària i de secundària i, també, està a l’abast del públic en general. En Hoy por Hoy Alcoy han estat Enrique Masià, Eduardo Gilabert i Josep Lluís Santonja, components d’Alcoi Industrial, per donar-nos a conèixer esta exposició que romandrà oberta fins al 28 de novembre en horari de 18 a 20:30 hores i el dissabte, també es pot visitar de 10 a 13 hores. Una mostra, a més, amb la que el col·lectiu vol reivindicar el futur museu de la història industrial.