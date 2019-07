The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE Extinguido el incendio de Beneixama Las llamas, que se iniciaron el pasado lunes, han arrasado 870 hectáreas y hay sospechas de que pudo ser intencionado viernes, 19 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El incendio forestal declarado el pasado lunes Beneixama ha sido dado por extinguido a primera hora de este viernes tras afectar a una superficie de alrededor de 900 hectáreas. Según ha informado Emergencias de Generalitat, el fuego se ha dado por extinguido a las 7:00 horas de este viernes, tal y como ha señalado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. El incendio se declaró el lunes sobre las 14 horas en una zona de difícil acceso conocida como La Losana y podría haber sido intencionado, según avanzó el delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Fulgencio. Aparte de los estragos en la masa forestal y cultivos, no ha habido daños personales ni se han visto afectadas infraestructuras relevantes, a excepción de una antigua torre vigía de madera y una zona de colmenas de abeja. En el operativo para la extinción del incendio han participado hasta once medios aéreos entre aviones y helicópteros de los gobiernos central, valenciano y de Castilla La Mancha. También 120 soldados de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han operado en la zona junto a bomberos forestales de la Generalitat, autobombas, técnicos forestales, capataces, dotaciones de los bomberos de la Diputación de Alicante y también de Valencia, y numerosas brigadas. El incendio obligó a cortar al tráfico la carretera CV-657, en el kilómetro 5, en Fontanars dels Alforins, y a desalojar varias viviendas, que finalmente no fueron alcanzadas por el fuego