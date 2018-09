The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Extinguido el incendio industrial en Alcocertex El fuego ha afectado a una máquina, material textil y parte de la estructura de una de las naves – 16 bomberos han intervenido en la extinción miércoles, 26 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp más información Los bomberos luchan contra un fuego industrial en Alcocer El fuego que durante la madrugada de este miércoles se ha declarado en la empresa textil Alcocertex, de Alcosser de Planes, ha quedado extinguido sobre las 11.15 horas, según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos. El incendio ha quedado localizado en una de las naves que forman la empresa, ubicada en la entrada del municipio. 16 bomberos, con 5 vehículos, han trabajado en la extinción durante toda la noche. El origen del fuego ha quedado localizado en uno de los cuartos de mezclas de la empresa. La estancia ha quedado arrasada por las llamas, que también han afectado a las salas adyacentes, a una de las máquinas y a material textil almacenado. Parte de la estructura de la nave ha sufrido daños por las altas temperaturas alcanzadas en su interior. En cuanto los operarios que trabajaban en la empresa han dado la alarma, sobre las 00.45 horas, un nutrido contingente del Consorcio de Bomberos se ha desplazado a la zona: hasta 16 agentes de los parques de Cocentaina e Ibi, con 5 vehículos, han conseguido controlar las llamas en torno a las 7.30 horas. A las 11.15 horas el fuego ha quedado completamente extinguido. Su trabajo ha permitido seccionar el incendio para evitar que pudiese propagarse a otras zonas de la empresa textil. Los bomberos, según han precisado fuentes del consorcio, volverán a lo largo del miércoles para refrescar la zona y evitar que puedan producirse rebrotes, especialmente en la zona en la que permanecen los restos del material textil destruido. La superficie afectada por las llamas es de unos 300 metros cuadrados. Es parte muy reducida de la empresa, que se extiende a lo largo de diferentes recintos. Aunque había trabajadores en la empresa cuando se ha desatado el incendio, no ha habido daños personales. Una dotación de Cruz Roja se ha desplazado hasta la empresa, aunque no ha sido necesaria su intervención.