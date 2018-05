The examples populate this alert with dummy content

GIMNASIA RÍTMICA Fábrica de medallas Sara González, entrenadora del Club Gimnasia Rítmica Alcoy, ha pasado por la Venta Sant jordi en Ser Deportivos martes, 08 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (08/05/2018) La entrenadora del Club Gimnasia Rítmica Alcoy, Sara González, ha pasado por Ser Deportivos en nuestra visita a la Venta Sant Jordi, donde hemos realizado el programa. Con la entrenadora, hemos hablado de los éxitos que está teniendo el club a nivel nacional, sobre todo con el conjunto que por tercera vez consecutiva se proclamó campeón de España en diferentes categorías, algo que no ha conseguido ningún otro club de España. De la actualidad de la gimnasia, de cómo es y cómo se vive por dentro, competiciones, elección de música, sacrificio… y de muchas cosas más hemos hablado con Sara, una de las máximas responsables del club.