OBITUARIO Fallece el actor Pep Cortés El alcoyano participó en numerosas obras de teatro, en televisión y en cine y también destacó su faceta como director lunes, 09 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (09/12/2019) El actor alcoyano Pep Cortés ha fallecido esta mañana a los 74 años en Barcelona. Se apaga la voz de un gran actor que tuvo sus inicios en el teatro amateur en La Salle, en el Grupo Evohé y después en La Cazuela, dando el salto profesional a esta compañía y con La Dependent. Fueron los inicios de una larga trayectoria atesorada por las numerosas interpretaciones realizadas en teatro, televisión o cine. Papeles en obras como El Saperlón, La força del costum (con la que obtuvo el premio especial de la crítica de Barcelona en 1989), Estimat mentider (con la que fue distinguido como premio al mejor actor de la Generalitat Valenciana en 1992), Los sueños de Federico, L’Hort dels Cirerers, L’estiueig o Jordi y Lola. En numerosas series, entre ellas Cuéntame cómo paso, Hospital Central, El cor de la ciutat, Senyor Retor o Unió Musical da Capo. Y también participó en películas como Todos a la cárcel de García Berlanga, Son de Mar de Bigas Lunas o El Embrujo de Sanghai, de Fernando Trueba. Cortés también estuvo al frente de la dirección en muchas obras teatrales como Terentius de Juanjo Prats (y que fue galardonado a la mejor dirección de la Generalitat en 1999), Ra-ta-ta-tà de Ximo Llorens y Miquel Peidro, Qué fem de la mare? o, uno de sus últimos trabajos ha sido dirigir a Neus Agulló y Tomás Mestre en Els dies de la nit.