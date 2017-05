The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Fallece ahogado en La Vila el artista Rubén Fresneda El joven, de 29 años, fue rescatado por un grupo de bañistas tras verse atrapado por el fuerte oleaje y la corriente en una playa sin vigilancia lunes, 29 de mayo de 2017 El mar se tragó este domingo al joven artista Rubén Fresneda (Alcoy, 1988). Falleció ahogado en la playa de El Paradís, en La Vila Joiosa, hasta donde había acudido por la mañana para tomar el baño con una amiga. El fuerte oleaje y la corriente de una playa sin vigilancia segaron la vida del joven, de 29 años, provocando una fuerte conmoción en el ámbito cultural de la ciudad. El suceso se produjo sobre las 12.15 horas. El joven se adentró en el mar, del que ya no pudo salir. Fue rescatado por un grupo de bañistas. Uno de ellos le practicó los primeros auxilios a la espera de la llegada del personal sanitario. Los esfuerzos por salvarle fueron en vano. Fresneda era licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia. Su actividad había sido incesante en los últimos meses, tanto como coordinador cultural de la actividad del Club Unesco como en la reactivación de la Capella de El Camí como espacio de exposiciones. Había sido, además, uno de los promotores de la bienal Art Nostre de arte contemporáneo. El joven artista era, además, miembro del Colectivo LGTBI MARIola y componente del consejo político de Esquerra Unida en Alcoy. El pasado año fue el autor del cartel anunciador de la fiesta del 9 d’octubre en Alcoy.