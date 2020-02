The examples populate this alert with dummy content

OBITUARIO Fallece el dramaturgo y hombre de radio, Juan Alfonso Gil Albors Obtuvo reconocimientos literarios por su extensa obra y formó parte de la Acadèmia Valenciana de la Llengua sábado, 15 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (15/02/2020) El dramaturgo, periodista y miembro durante catorce años de la Acadèmia Valenciana de la Llengua Juan Alfonso Gil Albors ha fallecido en València a los 92 años de edad, según han confirmado fuentes familiares. Gil Albors, nacido en Alcoy (Alicante) el 6 de marzo de 1927, fue uno de los más destacados exponentes del teatro valenciano de la segunda mitad del siglo XX, con 45 títulos estrenados y un centenar de obras dirigidas, con los temas políticos, sociales y religiosos como argumentos dominantes a lo largo de su prolífica obra. Atesoraba numerosos reconocimientos literarios, como el Premio de las Letras de la Generalitat, el Premi Ciutat de València y el Premio de Literatura de la Academia Mundial de Ciencias y Tecnología, entre otros premios repartidos por toda España. Miembro de la Academia de las Artes Escénicas de España, esta entidad lo define como "el más importante dramaturgo valenciano de su tiempo y un autor fundamental de transición en el teatro valenciano de los años 60 y 70, que supo alejar el teatro valenciano de su contenido más localista para situarlo en una esfera mucho más universal". Fue director de Teatres de la Generalitat entre 1996 y 1999, trabajó en distintos medios de comunicación, como Radio Nacional de España, Radiocadena Española y Radio Color, y fue director de estas dos últimas. El Gobierno de la Generalitat le concedió el 9 d'Octubre de 2008 el Premio de las Letras Valencianas por su "inestimable aportación al teatro y las artes escénicas" en la Comunitat. "El teatro siempre ha sido la maría de los géneros literarios. Primero estaba la novela, luego la poesía y el ensayo, y del teatro se acuerda la gente sólo cuando se va a verlo y se distrae", declaró ese día tras recoger el galardón en el Palau de la Generalitat. Vecino de València desde los años 40 del pasado siglo, fue en esta ciudad donde se dedicó profesionalmente al periodismo y a la actividad teatral. Su trabajo como informador radiofónico durante varias décadas estuvo acompañado de la actividad teatral como autor y director desde los años 60, en los que inició su andadura en los ambientes de los teatros de arte y ensayo de València. Entre 2001 y 2015 fue miembro de la Acadèmia Valenciana de la Llengua y en 2007 la Diputación de Valencia publicó sus obras completas, en las que se recopilaba su actividad como autor con un total de 45 piezas teatrales, todas ellas estrenadas; 28 fueron escritas en castellano y 17 en valenciano. Entre sus obras más conocidas figuran "El tótem en la arena" -cuya versión en valenciano fue revisada por el escritor y lingüista Enric Valor y es pieza clave del teatro valenciano contemporáneo-, "No mateu a l'inocent", "Barracó 62", "Parece que fue ayer", "Patatín, Patatán, Patatón", "La barca de Caronte", "Oseas", "El cubil", "¡Grita, Galileo!", "El ocaso de los brujos" y "Retorno a la noche". Ocho años más tarde se incluyeron en esa obra completa las piezas "La Reina de Sicania" y "La isla de Gotmann", las dos últimas del escritor alcoyano. La misa funeral por Juan Alfonso Gil Albors se celebrará el domingo a las 12.15 horas en la capilla del tanatorio municipal de València.