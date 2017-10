The examples populate this alert with dummy content

OBITUARIO Fallece el empresario Eladio Silvestre El funeral será esta tarde, a las 19.00 horas, en la Parroquia de Santa María lunes, 23 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El empresario de la construcción Eladio Silvestre Orts ha fallecido a los 80 años. Fundador del Rotary en Alcoy, del que fue presidente, en 1984 fue capitán cristiano por la filà Cides. Aparte de su actividad empresarial, destacó por el mecenazgo a numerosas entidades e iniciativas sociales, culturales y deportivas. El funeral este lunes, a las 19.00 horas, en la Parroquia de Santa María. La capilla está instalada en el tanatorio de Alcoy.