OBITO Fallece Paco Domenech, presidente de Honor del Nou Brot Bàsquet Alcoi Conmoción en el deporte local que tiñe de luto la semana grande del deporte local con la edición del Esport en 3D el próximo fin de semana martes, 06 de junio de 2017 Conmoción en el deporte local que tiñe de luto la semana grande del deporte local con la edición del Esport en 3D el próximo fin de semana. Paco Domenech era uno de los que iba a estar en el acto de inauguración con la izada de bandera y encendido del pebetero. Domenech será recordado por muchas cosa, entre ellas, por la fundación del Bàsquet femení Alcoi, de la cual fue presidente más de diez años. Entre los logros consiguió el ascenso a la Liga 2, pero no se pudo ascender por falta de recursos económicos. El equipo se consolidó en la Primera División y se fusionó con le Nou Basquet Masculino, todo un logro por el bien del baloncesto local. La Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana le reconoció su dedicación y su club le había dedicado el campus que lleva su nombre. El viernes iba a ser uno de los homenajeados en el acto inaugural del Esport en 3D. El último adiós será el miércoles 7 de junio a las 10.00 horas en la Parroquia de Santa Rosa. La capilla ardiente está instala da en la sala número 1 del tanatorio Servisa de la zona norte