CARRETERAS Fallece un ciclista entre Gorga y Millena Un vecino de Cocentaina de 58 años falleció este domingo mientras practicaba ciclismo en la comarca lunes, 17 de julio de 2017 Un vecino de Cocentaina de 58 años falleció este domingo mientras practicaba ciclismo en la comarca. El suceso tuvo lugar el domingo por la mañana. El fallecido se encontraba practicando ciclismo entre la carretera que une Gorga y Millena. El fallecido es vecino de Cocentaina y todo indica que la causa fue un ataque al corazón mientras iba en la bicicleta. Según fuentes de tráfico, el suceso ocurrió sobre las 10.30 de la mañana del domingo.