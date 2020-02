The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Fallece un hombre tras ser atropellado en la avenida de la Hispanidad La Policía investiga las causas del accidente entre una moto y el peatón sábado, 01 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp Un hombre de 68 años falleció ayer tras ser atropellado en la avenida de la Hispanidad en Alcoy, según han informado fuentes de la Policía Local. Sobre las 19:30 horas se produjo el choque entre un motorista y el viandante en esta céntrica vía del barri de la Zona Norte. El varón fue trasladado a la UCI donde murió por la noche, según las citadas fuentes. Los agentes están investigando las causas del atropello y en el proceso tomaron declaración al motorista, que dio negativo en el control de alcoholemia, según la información recabada.