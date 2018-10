The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Fallece un joven en un accidente en la Autovía Central El siniestro se ha producido a primera hora del miércoles en la A7 a su paso por Castalla miércoles, 10 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (10/10/2018) Un joven de 24 años ha fallecido a primera hora de la mañana en un accidente de tráfico en Castalla. El siniestro se ha producido en el kilómetro 469 de la autovía A7, en término municipal de Castalla. En el accidente se han visto implicados dos vehículos, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias. Hasta el lugar del accidente se han desplazado una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) y otra del Samu. Los servicios sanitaros han encontrado al joven en parada cardiorespiratoria. Han intentado reanimarle sin éxito.