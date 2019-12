The examples populate this alert with dummy content

SUCESO Fallece un niño al volcar un remolque en una zona de ocio de Benifallim Además del pequeño de 14 años han resultado heridos otros dos jóvenes según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias y prensa de la Guardia Civil sábado, 07 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Un niño de 14 años ha fallecido como consecuencia de las heridas sufridas por el volcado de un remolque en una zona de ocio ubicada en el término municipal de Benifallim, aunque cerca a Torremanzanas. Según ha informado el CICU, Centro de Información y Coordinación de Urgencias y el servicio de prensa de la Guardia Civiil junto al joven fallecido, otros dos de 13 años fueron trasladados al hospital de San Juan por heridas de politraumatismos y costillas rotas. Se desconocen las causas del accidente, pero sí se sabe que fue en el interior del campamento Cumbres Alegres que existe en esa zona, en una acampada con monitores y varios jóvenes, procedentes de fuera de la provincia. Según fuentes municipales del Ayuntamiento de Benifallim este emplazamiento suele estar cerrado en invierno y abierto durante el verano, aunque pueden acudir familias y grupos de asociaciones juveniles en momentos puntuales como este puente de la Constitución. Las mismas fuentes explican que es un campamento que pertenece a diferentes congregaciones religiosas. La investigación la está llevando adelante la Policía Judicial de San Juan junto a efectivos de la Guardia Civil.